В Екатеринбурге вынесли приговор школьнику по делу о двойном убийстве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл — РИА Новости. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил к 9,5 годам воспитательной колонии школьника, который зарезал свою подругу и ее мать, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
В ноябре 2023 года в квартире на улице Билимбаевской в Екатеринбурге были найдены тела 14-летней девочки и ее 62-летней матери с ножевыми ранениями. Следователи завели дело, в качестве подозреваемого был задержан 16-летний подросток, ему предъявили обвинение и арестовали. Правоохранители выяснили, что подросток зарезал свою девушку и, дождавшись возвращения в квартиру ее матери, также с помощью ножа расправился с женщиной. Жертвой подростка стал и домашний питомец погибших — шпиц по кличке Булка, собаку он зарезал в ванной комнате, чтобы та не шумела. Уходя, молодой человек похитил мобильные телефоны погибших, их банковские карты, с которых со своим знакомым он снял 40 тысяч рублей.
По данным прокуратуры, подросток расправился со своей девушкой из-за неприязни и ревности. Он нанес подруге девять ударов хозяйственным ножом, а ее матери — не менее 15 ударов. Школьник обвиняется в убийстве двух человек, жестоком обращении с животным и краже, а его знакомый — только в краже.
В минувшую пятницу гособвинение запросило для соучастника подростка по эпизоду кражи — два года условно, а для основного фигуранта дела о двойном убийстве — девять лет 11 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии. Это практически максимальный срок, согласно Уголовному кодексу РФ, подросткам старше 16 лет, совершившим тяжкое или особо тяжкое преступление. Наказание назначается на срок не более десяти лет и отбывается в воспитательных колониях.
«Суд назначил юноше, 2007 года рождения, наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, а юноше, 2005 года рождения, — наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 лет с испытательным сроком два года», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Кроме того, обвиняемый по делу о двойном убийстве должен будет выплатить 4 миллиона рублей компенсации морального вреда родственникам погибших.
«Суд постановил освободить юношу, 2007 года рождения, от отбытия наказания по статье 158 УК РФ (кража — ред.) и по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животным — ред.) в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности», — рассказали также в пресс-службе.
В октябре 2024 года старший помощник руководителя областного СК РФ Александр Шульга уточнял журналистам, что экспертиза в отношении главного фигуранта показала, что тот был вменяем. Начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых в ноябре 2023 года сообщал, что молодой человек уже состоял на учете за причастность к грабежу в 2022 году, при досмотре у него нашли ключи от квартиры, где было совершено убийство.