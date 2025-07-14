В Екатеринбурге вынесли приговор школьнику по делу о двойном убийстве

В ноябре 2023 года в квартире на улице Билимбаевской в Екатеринбурге были найдены тела 14-летней девочки и ее 62-летней матери с ножевыми ранениями. Следователи завели дело, в качестве подозреваемого был задержан 16-летний подросток, ему предъявили обвинение и арестовали. Правоохранители выяснили, что подросток зарезал свою девушку и, дождавшись возвращения в квартиру ее матери, также с помощью ножа расправился с женщиной. Жертвой подростка стал и домашний питомец погибших — шпиц по кличке Булка, собаку он зарезал в ванной комнате, чтобы та не шумела. Уходя, молодой человек похитил мобильные телефоны погибших, их банковские карты, с которых со своим знакомым он снял 40 тысяч рублей.