В Иркутской области строителей осудили за обман с жильем для сирот

Как выяснилось, в 2017—2018 годах директор строительной компании и главный инженер возводили два многоквартирных дома в поселке Куйтун. По государственной программе там должны были поселить детей-сирот. Однако подрядчики нарушили условия контракта — сдали 72 квартиры с недоделками, которые не соответствовали нормам безопасности. Они не обустроили дворы, а также допустили другие нарушения при строительстве.