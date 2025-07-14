В Иркутской области строителей осудили за обман с жильем для сирот

Двух мужчин из Иркутской области приговорили к тюремному сроку за мошенничество при строительстве домов для детей-сирот. Как сообщили КП-Иркутск в МВД и прокуратуре региона, Куйтунский районный суд признал их виновными в хищении более 6,5 миллионов рублей из бюджета.
Как выяснилось, в 2017—2018 годах директор строительной компании и главный инженер возводили два многоквартирных дома в поселке Куйтун. По государственной программе там должны были поселить детей-сирот. Однако подрядчики нарушили условия контракта — сдали 72 квартиры с недоделками, которые не соответствовали нормам безопасности. Они не обустроили дворы, а также допустили другие нарушения при строительстве.
Застройщики получили разрешение на ввод домов в эксплуатацию от тогдашнего главы Куйтунского поселения. Прокуратура Иркутской области.
— Несмотря на это, застройщики получили разрешение на ввод домов в эксплуатацию от тогдашнего главы Куйтунского поселения. После этого они получили полную оплату от государства. Позже выяснилось, что из-за их действий бюджет потерял более 6,5 миллионов рублей, — сообщают в пресс-службе ведомств.
Обвиняемые так и не признали вину. Прокуратура Иркутской области.
Хотя обвиняемые не признали вину, суд приговорил их к трем годам колонии общего режима и штрафу по 300 тысяч рублей каждому. После оглашения приговора их сразу взяли под стражу.
Отметим, что бывшая глава Куйтунского поселения, которая подписала разрешение на ввод домов, ранее уже была осуждена за взятки и злоупотребление должностными полномочиями.
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