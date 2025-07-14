Будут судить: в Омске технический директор ответит за срыв отопительного сезона

По данным следствия, в период с 2022 по 2023 год обвиняемый, зная о неудовлетворительном состоянии котельного оборудования и о том, что подрядная организация не сможет завершить ремонт до начала отопительного сезона, не принял мер для привлечения дополнительных подрядчиков. Более того, он согласовал перенос сроков ремонтных работ, что привело к серьезным последствиям.