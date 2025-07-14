Будут судить: в Омске технический директор ответит за срыв отопительного сезона

В Омске бывший технический директор АО «ТГК-11» предстанет перед судом за срыв в подготовке к отопительному сезону. Он обвиняется в злоупотреблении должностями полномочиями.
По данным следствия, в период с 2022 по 2023 год обвиняемый, зная о неудовлетворительном состоянии котельного оборудования и о том, что подрядная организация не сможет завершить ремонт до начала отопительного сезона, не принял мер для привлечения дополнительных подрядчиков. Более того, он согласовал перенос сроков ремонтных работ, что привело к серьезным последствиям.
В декабре 2023 года на оборудовании ТЭЦ-5 произошли аварийные ситуации, которые привели к перебоям в теплоснабжении сразу трех округов Омска. В результате более двух недель без тепла оставались 11 детских садов, 18 школ прекратили очное обучение, а местные жители столкнулись с низкой температурой в квартирах — от 11 до 18 градусов. За две недели в надзорные органы поступило более 1000 обращений граждан.
Прокуратура выявила более 400 нарушений закона, и суд обязал АО «ТГК-11» устранить их до 30 августа 2025 года. Кроме того, по результатам рассмотрения 324 исковых заявлений прокуратуры в интересах пенсионеров и инвалидов было взыскано около 2,6 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Прокуратура также оказала помощь остальным пострадавшим гражданам в подготовке исковых заявлений.
Бывший технический директор признал свою вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Омска для рассмотрения по существу.