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ФСИН опровергла угрозу безопасности экс-полковнику Захарченко

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. ФСИН России опровергла информацию об угрозе жизни бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, осужденному за взятки на 1,4 млрд рублей.

Источник: РИА "Новости"

«Распространяемая в СМИ информация об угрозе безопасности осужденного Захарченко Д. не соответствует действительности. Личная безопасность осужденного Захарченко Д. обеспечивается в соответствии со статьей 13 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (предусматривает право осужденного обратиться с заявлением об обеспечении личной безопасности и принятие мер, устраняющих угрозу — прим. ТАСС)», — сообщили во ФСИН.

Там подчеркнули, что условия содержания осужденного в исправительном учреждении отвечают нормам действующего законодательства, его права и законные интересы не нарушались. «Какого-либо морального или физического давления на него со стороны администрации либо других осужденных не оказывалось и не оказывается», — отметили в службе исполнения наказаний.