ФСИН опровергла угрозу безопасности экс-полковнику Захарченко

«Распространяемая в СМИ информация об угрозе безопасности осужденного Захарченко Д. не соответствует действительности. Личная безопасность осужденного Захарченко Д. обеспечивается в соответствии со статьей 13 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (предусматривает право осужденного обратиться с заявлением об обеспечении личной безопасности и принятие мер, устраняющих угрозу — прим. ТАСС)», — сообщили во ФСИН.
Там подчеркнули, что условия содержания осужденного в исправительном учреждении отвечают нормам действующего законодательства, его права и законные интересы не нарушались. «Какого-либо морального или физического давления на него со стороны администрации либо других осужденных не оказывалось и не оказывается», — отметили в службе исполнения наказаний.