ФСИН опровергла угрозу безопасности экс-полковнику Захарченко

Там подчеркнули, что условия содержания осужденного в исправительном учреждении отвечают нормам действующего законодательства, его права и законные интересы не нарушались. «Какого-либо морального или физического давления на него со стороны администрации либо других осужденных не оказывалось и не оказывается», — отметили в службе исполнения наказаний.