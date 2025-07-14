В Башкирии выросли цены на частные дома

За первые шесть месяцев 2025 года стоимость частных домов в Башкирии увеличилась на 1,5%. По данным аналитического сервиса «Мир квартир», средняя цена такого жилья в июне достигла 6,168 млн рублей. В эту сумму включены как элитные городские коттеджи, так и скромные деревенские постройки.
Цена за квадратный метр в индивидуальных домах также выросла на 1,5%, составив 57,4 тысяч рублей, в новостройках аналогичный показатель достигает 174 тысяч рублей, а средняя стоимость квартиры в таких домах составила 7,67 млн рублей. На вторичном рынке «квадрат» обходится покупателям в 120 тысяч рублей при средней цене квартиры 5,4 млн рублей.
Специалисты прогнозируют, что до конца года стоимость будет постепенно корректироваться в соответствии с инфляцией, без резких колебаний.
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