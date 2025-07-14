Пожар в Мартыновском лесничестве Ростовской области потушили

Напомним, пожар на территории Мартыновского участкового лесничества вспыхнул вчера, 13 июля. Площадь горения увеличивалась, с 30 га до 50 га, а потом и до 67,5 га (низовой — 51,5 га, верховой — 16 га). Пламя локализовали в 5:30 утра 14 июля. Спустя несколько часов все потушили.