Пожар в Мартыновском лесничестве Ростовской области потушили

Лесной пожар в Мартыновском районе Ростовской области потушили. Об этом стало известно 14 июля, информация поступила пресс-службы донского управления МЧС.
— В 10:20 пожар ликвидировали, — говорится в сообщении экстренного ведомства.
Напомним, пожар на территории Мартыновского участкового лесничества вспыхнул вчера, 13 июля. Площадь горения увеличивалась, с 30 га до 50 га, а потом и до 67,5 га (низовой — 51,5 га, верховой — 16 га). Пламя локализовали в 5:30 утра 14 июля. Спустя несколько часов все потушили.
Ранее сообщалось, что на месте лесного пожара от РСЧС работали 139 человек, использовалась 61 единица техники, в том числе от МЧС — 51 человек и 16 спецмашин.
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