СК начал проверку после гибели 10-летней девочки в Хабаровском крае

В Николаевском районе Хабаровского края погиб ребенок. Девочка купалась в Амуре в необорудованном месте. Следственный комитет открыл уголовное дело. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
13 июля в районе села Богородского Хабаровского края во время купания в реке Амур погибла 10-летняя девочка.
Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета России, заведено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
Следователи осмотрели место происшествия. Проводятся допросы свидетелей. Назначены экспертизы. Устанавливаются точные обстоятельства случившегося.
Следственное управление напоминает, что купание в местах, не оборудованных для этого, запрещено. Родителей просят следить за безопасностью детей и разъяснять правила поведения у воды.