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УАЗ врезался в газовую трубу в Хворостянском районе Самарской области

Это произошло вечером 12 июля. Помощь медиков никому не потребовалась.

Это произошло вечером 12 июля. Помощь медиков никому не потребовалась, доложили в региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.

Информация об аварии поступила в ведомство в субботу в 20:43. В Хворостянском районе губернии в селе Абашево на улице Братьев Грязновых УАЗ врезался в газовую трубу.

Никто не пострадал. Специалисты 121-й пожарно-спасательной части отключили аккумулятор машины. Также там работали правоохранители и медики.

На днях водитель «Нивы» влетел в ограждение на трассе Самара — Новокуйбышевск.

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