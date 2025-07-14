УАЗ врезался в газовую трубу в Хворостянском районе Самарской области

Это произошло вечером 12 июля. Помощь медиков никому не потребовалась, доложили в региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.
Информация об аварии поступила в ведомство в субботу в 20:43. В Хворостянском районе губернии в селе Абашево на улице Братьев Грязновых УАЗ врезался в газовую трубу.
Никто не пострадал. Специалисты 121-й пожарно-спасательной части отключили аккумулятор машины. Также там работали правоохранители и медики.
На днях водитель «Нивы» влетел в ограждение на трассе Самара — Новокуйбышевск.
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