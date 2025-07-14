64-летний калининградец лишился 5 млн под предлогом замены домофона

Злоумышленник связался с потерпевшим через мессенджер, представившись занимающимся заменой домофона сотрудником. Он потребовал назвать пятизначный код, пришедший по телефону. После этого мошенник, выдававший себя за полицейского, сообщил, что код был передан преступникам и теперь с банковского счета жертвы идет незаконное списание денег.