Легковушка Volkswagen и КАМАЗ с полуприцепом столкнулись в Самарской области

Авария случилась 12 июля в Красноярском районе губернии. В ДТП с двумя машинами никто не пострадал, объяснили в региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.
Сотрудники местного учреждения узнали о происшествии в субботу в 16:07. На 1-м километре трассы М5 «Урал» (подъезд к Самаре) столкнулись черный Volkswagen и КАМАЗ с полуприцепом.
Помощь медиков никому не потребовалась. Помимо них на участке аварии работали правоохранители (организовали проверку) и специалисты 110-й пожарно-спасательной части. Последние отключили системы электропитания авто.
В тот же день в Хворостянском районе губернии водитель УАЗ врезался в газовую трубу.
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