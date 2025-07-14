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В горах Ялты эвакуировали туриста

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. На плато горы Ай-Петри в Крыму спасли упавшего по неосторожности туриста. Об этом сообщили в республиканском МЧС.

Инцидент произошел в западном кулуаре плато Ай-Петри. По данным спасателей, молодой человек по неосторожности поскользнулся и не смог самостоятельно продолжить маршрут.

«Сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда, обнаружив пострадавшего, уложили его на спецносилки и при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали в безопасное место, после чего передали медработникам», — сказано в сообщении.

Это не первый подобный случай. Сотрудники «Крым-Спас» регулярно выезжают в горно-лесную местность для помощи туристам. Ранее стало известно, что семь человек, из них четверо детей, во время прогулки в горах над Ялтой застряли на крутом скальном склоне.