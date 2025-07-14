В горах Ялты эвакуировали туриста

Это не первый подобный случай. Сотрудники «Крым-Спас» регулярно выезжают в горно-лесную местность для помощи туристам. Ранее стало известно, что семь человек, из них четверо детей, во время прогулки в горах над Ялтой застряли на крутом скальном склоне.