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В Пермском крае нашли тело мужчины в сгоревшем дотла доме

Он погиб при пожаре из-за курения в постели.

Тело мужчины обнаружили в сгоревшем дотла доме в Пермском крае, сообщает министерство территориальной безопасности региона.

Пожар произошёл в Ильинском округе 13 июля. Загорелся частный дом в деревне Баранята.

«К месту пожара прибыли подразделения пожарной охраны 113 пожарной части УГПС Пермского края. Площадь возгорания составила 108 квадратных метров», — уточнили подробности происшествия в краевом минтербезе.

В результате пожара погиб мужчина. Причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Минтербезопасноти Пермского края напоминает, что курение в постели опасно для жизни.

«Не бросайте в урны потушенные сигареты, установите дома автономный пожарный извещатель для предотвращения беды», — добавляют в ведомстве.