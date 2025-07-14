В Пермском крае нашли тело мужчины в сгоревшем дотла доме

Тело мужчины обнаружили в сгоревшем дотла доме в Пермском крае, сообщает министерство территориальной безопасности региона.
Пожар произошёл в Ильинском округе 13 июля. Загорелся частный дом в деревне Баранята.
«К месту пожара прибыли подразделения пожарной охраны 113 пожарной части УГПС Пермского края. Площадь возгорания составила 108 квадратных метров», — уточнили подробности происшествия в краевом минтербезе.
В результате пожара погиб мужчина. Причиной возгорания стала неосторожность при курении.
Минтербезопасноти Пермского края напоминает, что курение в постели опасно для жизни.
«Не бросайте в урны потушенные сигареты, установите дома автономный пожарный извещатель для предотвращения беды», — добавляют в ведомстве.