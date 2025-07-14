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Полиция Самарской области поймала 40 пьяных водителей с 11-го по 13 июля

Госавтоинспекторы зарегистрировали порядка 1,1 тыс. нарушений ПДД на дорогах 63-го региона.

Госавтоинспекторы зарегистрировали порядка 1,1 тыс. нарушений ПДД на дорогах 63-го региона.

Полицейские остановили 40 нетрезвых автолюбителей. 165 ездили с запрещенной тонировкой, 125 — с расстегнутыми ремнями безопасности, 28 рисковали жизнями детей, 17 не пропустили пешеходов.

Также привлекли к ответственности 31 мотоциклиста и 11 граждан, которые пересекали проезжие части на красный или в неположенном месте.

«Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия», — добавили правоохранители.

Ранее жителя губернии лишили мотоцикла за езду в нетрезвом состоянии.

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