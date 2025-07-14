Заместительницам министра воронежского ЖКХ продлили арест

В основу уголовного дела легли обстоятельства исполнения госконтракта на исследование объемов мусора в нескольких населенных пунктах региона. В 2022 году региональный департамент ЖКХ (ныне — министерство) заключил его с крымским ООО «Альфа». Компания исполнила его за 9,4 млн руб. Следствие считает, что чиновницы приняли работы без проведения экспертиз, а также сфальсифицировали полученные результаты нормативов накопления твердых коммунальных отходов до устраивающих их показателей. На основе собранных данных были установлены нормативы и тарифы для утилизации мусора, которые позже суд отменил по иску регоператора. Помимо мошенничества, следствие вменяет чиновницам злоупотребление полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Обе статьи предусматривают наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Вину они не признают.