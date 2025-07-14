Арестован начальник отдела транспортной полиции нижегородского аэропорта

В полиции уточнили, что начальник линейного отдела помогал иностранцам, допустившим в России нарушения миграционного законодательства, избежать административного наказания и выехать на родину. «Для этого он вступил в договорные отношения с действующими сотрудниками линейного отделения полиции в аэропорту Нижнего Новгорода и привлек к противоправным действиям других сообщников», — говорится в сообщении пресс-службы транспортной полиции.