Подростки на мотоблоке пострадали в ДТП с минивеном в Буда-Кошелевском районе

ДТП произошло около 9 часов вечера 13 июля. 48-летний водитель на «Опель» ехал по автодороге Н-19562 в направлении агрогородка Николаевка. В пути столкнулся с попутно двигавшимся мотоблоком «Штенли» с прицепом под управлением 55-летнего водителя.
После этого мотоблок опрокинулся. Его водитель, а также 15-летняя девочка и 14-летний мальчик — пассажиры — с травмами были госпитализированы.
Предварительно сообщается, что водитель «Опеля» имел признаки алкогольного опьянения.
В областной Госавтоинспекции призывают водителей быть более внимательными при управлении авто. «Следует соблюдать допустимую скорость движения, а также учитывать погодные и дорожные условия. Пешеходы и велосипедисты должны пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам, при этом обязательно убедившись, что выход на проезжую часть безопасен. В темное время суток пешеход обязан обозначить себя световозвращающим элементом и двигаться по обочине либо краю проезжей части дороги навстречу движению транспортных средств. Кроме этого, перевозка пассажиров в кузове мотоблока, а также движение по дорогам общего пользования на мотоблоке запрещены», — напомнили в УГАИ.