Подростки на мотоблоке пострадали в ДТП с минивеном в Буда-Кошелевском районе

В областной Госавтоинспекции призывают водителей быть более внимательными при управлении авто. «Следует соблюдать допустимую скорость движения, а также учитывать погодные и дорожные условия. Пешеходы и велосипедисты должны пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам, при этом обязательно убедившись, что выход на проезжую часть безопасен. В темное время суток пешеход обязан обозначить себя световозвращающим элементом и двигаться по обочине либо краю проезжей части дороги навстречу движению транспортных средств. Кроме этого, перевозка пассажиров в кузове мотоблока, а также движение по дорогам общего пользования на мотоблоке запрещены», — напомнили в УГАИ.