Жителя Самарской области лишили свободы на 7 лет и 6 месяцев за убийство супруги

Это случилось в конце прошлого года в Октябрьске. В семье остались трое детей, заявили в региональной прокуратуре.
Ночью 4 декабря 2024-го 38-летний мужчина выпивал в подвале с женой. Расположились там, чтобы не разбудить ребят. Далее поругались. Местный ударил супругу кулаком в живот. Та умерла от травматического разрыва печени.
На него завели уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти по неосторожности. Суд отправил злоумышленника в исправительную колонию строгого режима на 7 лет и 6 месяцев.
Дети будут под опекой бабушки, добавили правоохранители.
Ранее приставы взыскали 250 тыс. рублей с самарца, который до смерти забил любовника жены.
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