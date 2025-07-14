Два выпускника уфимских школ пересдали ЕГЭ на 100 баллов

Два выпускника из Уфы смогли улучшить свои результаты до максимального балла при повторной сдаче единого госэкзамена.
Азалия Имаева, учащаяся инженерного лицея № 83, повысила результат по математике с 96 до 100 баллов. Ее примеру последовал Арсен Галиев из лицея № 106 «Содружество», который довел свою оценку по химии с 91 до максимального показателя.
Ранее аналогичного успеха добился Данил Панченко, выпускник лицея № 94, который при пересдаче ЕГЭ по математике поднял свой результат с 84 до 100 баллов.
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