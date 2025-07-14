Пожар под Симферополем тушат третий день — что известно к этому часу

Огонь в селе Прудовое вспыхнул в субботу днем и к вечеру охватил 40 гектаров. Для ликвидации возгорания в первый день было задействовано два вертолета Ми-8 и один борт Росгварии. Вечером 12 июля севастопольские огнеборцы выдвинулись на помощь в тушении пожара под Симферополем — в состав формирования вошли 17 специалистов и три автоцистерны.