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Пожар под Симферополем тушат третий день — что известно к этому часу

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июля — РИА Новости Крым. Новых очагов возгорания крупного природного пожара в селе Прудовое Симферопольского района Крыма не обнаружено. Об этом сообщает главк МЧС России по Крыму.

Как отмечают в ведомстве, ситуация остается стабильной.

«Проводится окарауливание всей территории, пройденной огнем. Задействована группировка сил и средств численностью 12 человек и семь единиц техники», — уточняют в МЧС.

Огонь в селе Прудовое вспыхнул в субботу днем и к вечеру охватил 40 гектаров. Для ликвидации возгорания в первый день было задействовано два вертолета Ми-8 и один борт Росгварии. Вечером 12 июля севастопольские огнеборцы выдвинулись на помощь в тушении пожара под Симферополем — в состав формирования вошли 17 специалистов и три автоцистерны.

13 июля природный пожар в Симферопольском районе локализовали на 118,6 гектарах.

Ситуация с возгоранием леса и сухой растительности в Симферопольском районе взята на контроль прокуратурой Крыма.