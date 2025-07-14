Пожар под Симферополем тушат третий день — что известно к этому часу

Как отмечают в ведомстве, ситуация остается стабильной.
«Проводится окарауливание всей территории, пройденной огнем. Задействована группировка сил и средств численностью 12 человек и семь единиц техники», — уточняют в МЧС.
Огонь в селе Прудовое вспыхнул в субботу днем и к вечеру охватил 40 гектаров. Для ликвидации возгорания в первый день было задействовано два вертолета Ми-8 и один борт Росгварии. Вечером 12 июля севастопольские огнеборцы выдвинулись на помощь в тушении пожара под Симферополем — в состав формирования вошли 17 специалистов и три автоцистерны.
13 июля природный пожар в Симферопольском районе локализовали на 118,6 гектарах.
Ситуация с возгоранием леса и сухой растительности в Симферопольском районе взята на контроль прокуратурой Крыма.