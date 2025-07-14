В Мурино лжеполицейские похитили гендиректора стройфирмы

В Мурино похитили главу строительной компании. По информации телеканала «78», преступники на «Мерседесе» выдали себя за полицейских, ранили свою жертву ножом и увезли. В городе сразу объявили план «Перехват», нападавших и потерпевшего ищут.
Нападение произошло, когда потерпевший находился в машине со знакомым. К ним подъехал черный Mercedes-Benz GLS с архивными номерами. Неизвестные предъявили поддельные удостоверения, вытащили мужчину из салона, ударили ножом в руку и увезли его. Позже автомобиль преступников заметили в деревне Корабсельки, но те успели скрыться
Стоит отметить, что, по первоначальной информации от телеграм-канала «Mash на Мойке», жертвой похищения считался 38-летний шиномонтажник по имени Станислав. По этой версии, он возвращался домой после своей первой рабочей смены, а свидетелем нападения стал подвозивший его коллега.