В Мурино лжеполицейские похитили гендиректора стройфирмы

Нападение произошло, когда потерпевший находился в машине со знакомым. К ним подъехал черный Mercedes-Benz GLS с архивными номерами. Неизвестные предъявили поддельные удостоверения, вытащили мужчину из салона, ударили ножом в руку и увезли его. Позже автомобиль преступников заметили в деревне Корабсельки, но те успели скрыться