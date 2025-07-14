Носки на ботинки: в Петербурге перед судом предстанет банда ночных воров

В Петербурге завершили расследование дела о серии краж из магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
В ведомстве утвердили обвинительное заключение в отношении трех уроженцев ближнего зарубежья. По версии следствия, с марта по апрель 2024 года они совершили шесть краж на сумму свыше 1,3 млн рублей.
Злоумышленники действовали ночью, в целях маскировки надевали носки поверх обуви, переодевались и скрывали лица. Они собирались на обговоренных заранее точках, где оставляли телефоны, чтобы скрыть детали своего перемещения.
Обвиняемые похищали в основном табачную продукцию и мобильные телефоны, которые сбывали через знакомых. Уголовное дело направили в Невский районный суд для дальнейшего рассмотрения. Фигурантам вменяют часть 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, в крупном размере, с незаконным проникновением в помещение).