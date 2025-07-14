Фонтан на площади Памяти в Самаре отключен из-за проблем с электричеством

В соцсетях под одним из постов губернатора самарцы обратили внимание на длительное бездействие фонтана на площади Памяти. По словам жителей, он не работает уже несколько месяцев, и они потребовали разъяснений от властей.
Как сообщили 14 июля 2025 года в департаменте городского хозяйства и экологии Самары, причина простоя — отсутствие электроснабжения.
— По данным МП «Спецремстройзеленхоз», вопрос о возобновлении работы фонтана находится на контроле. Приносим извинения за временные неудобства, — отметили в ведомстве.
Пока чиновники решают проблему, горожане продолжают ждать возобновления работы одного из знаковых объектов площади.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.