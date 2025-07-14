В Башкирии прожиточный минимум будут утверждать на два месяца дольше

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон, вносящий изменения в процедуру установления прожиточного минимума. Поправки, принятые региональным парламентом, предусматривают перенос сроков утверждения этого важного социального показателя.
Как пояснил председатель Госсобрания Константин Толкачев, теперь прожиточный минимум будут устанавливать до 15 ноября, то есть на два месяца позже прежних сроков. Это решение позволит более точно учитывать изменения цен.
Напомним, в настоящее время в республике прожиточный минимум составляет 15 782 рублей, для трудоспособного населения определен размер в виде 17 202 рубля, для пенсионеров — 13 573 рубля, для детей — 15 309 рублей.
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