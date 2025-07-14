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В Ростовской области за неделю произошло 113 возгораний сухой растительности

На Дону потушили 121 пожар и 113 возгораний сухой растительности с 7 по 13 июля.

Источник: Комсомольская правда

С 7 по 13 июля 2025 года в Ростовской области потушили более двух сотен различных возгораний. Об этом говорится в недельной сводке ГУ МЧС России по донскому региону.

— Выезжали на 121 пожар, спасли девять человек. Зафиксировали еще 113 возгораний сухой растительности. Произошло пять лесных пожаров, — сообщают в МЧС.

Также за семь дней представители экстренного ведомства ликвидировали последствия 32 ДТП, при авариях были спасены пять человек. На водных объектах случилось два происшествия, погибли два человека.

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