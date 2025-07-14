В Ростовской области за неделю произошло 113 возгораний сухой растительности

С 7 по 13 июля 2025 года в Ростовской области потушили более двух сотен различных возгораний. Об этом говорится в недельной сводке ГУ МЧС России по донскому региону.
— Выезжали на 121 пожар, спасли девять человек. Зафиксировали еще 113 возгораний сухой растительности. Произошло пять лесных пожаров, — сообщают в МЧС.
Также за семь дней представители экстренного ведомства ликвидировали последствия 32 ДТП, при авариях были спасены пять человек. На водных объектах случилось два происшествия, погибли два человека.
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