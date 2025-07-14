В Аургазинском районе Башкирии затянулось восстановление водоснабжения

Жители Аургазинского района Башкирии уже неделю сталкиваются с перебоями в подаче воды. Как пояснили в местной администрации, проблема связана с проведением аварийных работ на водопроводных сетях.
По информации «Аургазы-Водоканал», система пока не успела полностью восстановиться после ремонтных работ. Ситуацию усугубляет повышенный расход воды в жаркие дни и выходные, когда потребление особенно велико.
В администрации заверили, что водоснабжение всех населенных пунктов района будет восстановлено в ближайшее время.
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