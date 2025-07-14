В Омской области раскрыли кражу медалей ветерана ВОВ

По версии следствия, злоумышленник узнал о наградах во время застолья у соседа, сына ветерана. Хозяин дома хвастался боевыми орденами своего отца, в том числе орденом Отечественной войны II степени. Когда сын ветерана ненадолго вышел из дома, подозреваемый проник в помещение и похитил награды. Полиция предполагает, что мужчина планировал продать украденное.