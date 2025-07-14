В Омской области раскрыли кражу медалей ветерана ВОВ

Сотрудники полиции Нововаршавского района задержали подозреваемого в краже медалей и орденов. Орден Отечественной войны II степени и другие медали, принадлежавшие ветерану пропали из дома. Преступление было раскрыто благодаря оперативным действиям правоохранителей и помощи местных жителей.
Информация о пропаже наград поступила участковому уполномоченному во время подворного обхода. В ходе проверки полицейские установили личность подозреваемого — им оказался 34-летний местный житель, ранее судимый и известный правоохранительным органам как лицо, совершившее имущественные преступления.
По версии следствия, злоумышленник узнал о наградах во время застолья у соседа, сына ветерана. Хозяин дома хвастался боевыми орденами своего отца, в том числе орденом Отечественной войны II степени. Когда сын ветерана ненадолго вышел из дома, подозреваемый проник в помещение и похитил награды. Полиция предполагает, что мужчина планировал продать украденное.
Благодаря оперативным мерам все похищенные награды были найдены и возвращены законным владельцам. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело жилище.
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