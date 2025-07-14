Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

9 лет за финансирование терроризма получил в Ростове житель Запорожской области

В Ростове молодой человек получил срок за финансирование терроризма.

Источник: Комсомольская правда

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор 20-летнему жителю Запорожской области по статье «Финансирование терроризма» (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

По данным следствия, в январе 2025 года молодой человек, находясь в Запорожской области, неоднократно переводил свои деньги на банковские счета одной из украинских военизированных националистических организаций.

Подсудимый получил 9 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, затем в колонии строгого режима. Решение суда пока не вступило в силу.

Подпишись на нас в Telegram.