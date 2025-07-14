9 лет за финансирование терроризма получил в Ростове житель Запорожской области

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор 20-летнему жителю Запорожской области по статье «Финансирование терроризма» (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
По данным следствия, в январе 2025 года молодой человек, находясь в Запорожской области, неоднократно переводил свои деньги на банковские счета одной из украинских военизированных националистических организаций.
Подсудимый получил 9 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, затем в колонии строгого режима. Решение суда пока не вступило в силу.
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