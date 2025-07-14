В Уфе из-за больного пассажира экстренно сел самолет

Самолет авиакомпании «ЮТэйр», выполнявший рейс из Сургута в Баку, совершил экстренную посадку в аэропорту Уфы. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».
По имеющейся информации, 13 июля экипаж воздушного судна на высоте 10 400 метров сообщил диспетчерам Екатеринбургского центра ОВД об ухудшении состояния одного из пассажиров.
Командир воздушного судна принял решение направиться на запасной аэродром в Уфе. На месте уже ожидала бригада скорой медицинской помощи.
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