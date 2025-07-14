В Омской области алиментщика приговорили к 200 часам исправительных работ

Согласно решению суда, мужчина должен был выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына. Однако он не только накопил крупную задолженность, но и игнорировал требования судебного пристава: не являлся на личный прием, не предоставлял сведения о трудоустройстве и не сообщал об изменениях в своем месте жительства или доходах.