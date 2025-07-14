В Омской области алиментщика приговорили к 200 часам исправительных работ

В Омском районе суд вынес решение о привлечении 43-летнего жителя поселка Горячий Ключ к административной ответственности в виде 200 часов обязательных работ. Причиной стали его неоднократные нарушения требований судебного пристава-исполнителя и уклонение от выполнения родительских обязанностей.
Согласно решению суда, мужчина должен был выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына. Однако он не только накопил крупную задолженность, но и игнорировал требования судебного пристава: не являлся на личный прием, не предоставлял сведения о трудоустройстве и не сообщал об изменениях в своем месте жительства или доходах.
Пренебрежение законом привело к возбуждению административного производства в отношении должника. Несмотря на неоднократные штрафы, мужчина продолжал игнорировать как выплату алиментов, так и уплату назначенных штрафов.
Суд признал мужчину виновным и обязал его не только погасить все штрафы, но и отработать 200 часов на обязательных работах.