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В Омской области алиментщика приговорили к 200 часам исправительных работ

Мужчина не принимал никакого финансового участия в воспитании сына.

Источник: Комсомольская правда

В Омском районе суд вынес решение о привлечении 43-летнего жителя поселка Горячий Ключ к административной ответственности в виде 200 часов обязательных работ. Причиной стали его неоднократные нарушения требований судебного пристава-исполнителя и уклонение от выполнения родительских обязанностей.

Согласно решению суда, мужчина должен был выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына. Однако он не только накопил крупную задолженность, но и игнорировал требования судебного пристава: не являлся на личный прием, не предоставлял сведения о трудоустройстве и не сообщал об изменениях в своем месте жительства или доходах.

Пренебрежение законом привело к возбуждению административного производства в отношении должника. Несмотря на неоднократные штрафы, мужчина продолжал игнорировать как выплату алиментов, так и уплату назначенных штрафов.

Суд признал мужчину виновным и обязал его не только погасить все штрафы, но и отработать 200 часов на обязательных работах.