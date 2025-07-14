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Бастрыкин потребовал доложить об избиении в Уфе детей с аутизмом

Глава СКР затребовал доклад по факту избиения в Уфе детей с особенностями.

Источник: Комсомольская правда

Глава СУ СК России Александр Бастрыкин потребовал от временно исполняющего обязанности руководителя башкирского следственного управления Марата Галиханова предоставить отчет о ходе расследования избиения детей.

Напомним, группа подростков напала на 11-летнего мальчика и его восьмилетнюю сестру, страдающих расстройством аутистического спектра. Компания хулиганов избила ребят, когда те играли на площадке рядом с домом, а также поиздевалась над их собакой.

Ранее следователи Башкирии возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

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