На блогера Subo возбуждено уголовное дело по двум статьям

На популярного блогера Субхана Мамедова (Subo) завели уголовное дело. Его подозревают в неуплате более 50 миллионов рублей налогов и отмывании преступных доходов. Сам блогер объявлен в розыск. Об этом сообщает Главное следственное управление СК России по Московской области.
По данным телеграм-канала Mash, были задержаны родственники Subo, которых следствие считает пособниками в налоговой схеме. Силовики провели обыски в их квартирах. Брату блогера, Самиру Мамедову, который также известен как блогер Samo, суд назначил домашний арест, а отцу избрал подписку о невыезде.
По версии следствия, с 2020 по 2022 год блогер, его отец и брат использовали схему уклонения от налогов. Как пишет Mash, они два года зарабатывали на блоге, но не регистрировали бизнес, а деньги выводили на счета брата и отца. В итоге бюджет недополучил свыше 50 миллионов рублей.
Кроме того, 10миллионов рублей, полученных преступным путем, были легализованы через покупку автомобиля премиальной марки. За несвоевременную уплату налогов также образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 20 миллионов рублей.