На блогера Subo возбуждено уголовное дело по двум статьям

По версии следствия, с 2020 по 2022 год блогер, его отец и брат использовали схему уклонения от налогов. Как пишет Mash, они два года зарабатывали на блоге, но не регистрировали бизнес, а деньги выводили на счета брата и отца. В итоге бюджет недополучил свыше 50 миллионов рублей.