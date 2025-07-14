Появились подробности о пропавшем в Хабаровском крае вертолете

Воздушное судно с регистрационным номером RA-25660 совершало полет из Охотска в Магадан. В установленное время экипаж не вышел на связь.
«В Хабаровском крае Росавиация ведет поиски вертолета Ми-8Т компании “АПК “Взлёт” — сертификат эксплуатанта на выполнение авиационных работ”, — сообщили в ведомстве.
«Предварительно: на борту Ми-8Т — пять человек (три члена экипажа и два технических специалиста)», — уточнили там.
На поиски пропавшего вертолета вылетели поисково-спасательные воздушные суда Росавиации. Из Магадана — самолет Ан-26 авиакомпании «ИрАэро» со спасателями магаданской региональной поисково-спасательной базы (РПСБ). Из Охотска — вертолет Ми-8 авиакомпании «Дальнереченск Авиа» со спасателями филиала «Хабаровской РПСБ». В готовность приводится вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.