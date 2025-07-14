Никто не надеялся, что женщину удастся спасти от гибели. Но она очнулась и даже назвала свое имя

Невероятное спасение произошло на озере Арахлей в Забайкалье, где врач-нарколог Константин Петров совершил настоящий подвиг. Специалист краевого наркологического диспансера сумел вернуть к жизни 54-летнюю пациентку.
Все случилось 11 июля во время совместного патрулирования территории медиками и полицейскими. В конце смены к врачам подбежал мужчина с криком о помощи — он рассказал, что в озере утонула женщина.
Не теряя ни секунды, Константин бросился к автомобилю, где лежала без сознания пострадавшая, и быстро оказал необходимую помощь. Через некоторое время женщина пришла в себя и даже смогла назвать свое имя.
На место оперативно прибыла реанимационная бригада скорой помощи. После тщательного осмотра медики приняли решение о госпитализации пострадавшей. Сейчас жизни женщины ничего не угрожает — она чувствует себя хорошо.
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