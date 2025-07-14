Мошенники заставили пенсионерку из Витебска несколько дней ходить по банкам «декларировать» деньги

После этого звонок переключили на «следователя», который стал угрожать обыском, а также проблемами с законом. В МВД заявили: злоумышленник смог выманить у белоруски персональные данные и информацию про накопления. Собеседник утверждал, что во избежание ответственности следует «задекларировать» все наличные.