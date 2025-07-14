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Мошенники заставили пенсионерку из Витебска несколько дней ходить по банкам «декларировать» деньги

Белоруска несколько дней ходила по банкам, «декларируя» все свои сбережения.

Источник: Комсомольская правда

Белоруска несколько дней ходила по банкам, «декларируя» все свои сбережения. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

«Отдала аферистам все сбережения», — подчеркнули в ведомстве.

Сообщается, что в милицию обратилась 62-летняя жительница Витебска. Она сообщила, что ей в мессенджере позвонил лжеменеджер сотового оператора. Звонивший сказал про блокировку номера пенсионерки якобы из-за незаконного использования.

После этого звонок переключили на «следователя», который стал угрожать обыском, а также проблемами с законом. В МВД заявили: злоумышленник смог выманить у белоруски персональные данные и информацию про накопления. Собеседник утверждал, что во избежание ответственности следует «задекларировать» все наличные.

«Несколько дней потерпевшую заставляли ходить по банкам: обменивать сбережения, открывать и пополнять счета, и сообщать их реквизиты куратору. Ущерб составил почти 70 тысяч рублей», — отметили в МВД.

Следователи завели уголовное дело.

Тем временем милиция предупредила белорусов о схеме мошенников с ошибочным переводом денег на карту.

Кстати, белорус получил уголовное дело из-за находки в парнике на даче.

Ранее Минлесхоз сделал важное заявление после ураганов в Беларуси.