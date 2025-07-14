Что известно о «крутом пике» кукурузника над пляжем в Ленобласти

В Росавиации уточнили, что «авиашоу» во Всеволжском районе над Ладожским озером борт ТР-301 устроил 12 июля. Пилот взлетел с посадочной площадки в Щеглово в 17:31. Летчик двигался над берегом «на малой высоте, непосредственно над отдыхающими». В ведомстве считают, что пролет был небезопасным.
Свидетели произошедшего сообщили, самолет дважды пронесся над пляжем. Отдыхающие оценили действия пилота как зрелищные, но не совсем безопасные, так как кукурузник летел на низкой высоте и издавал очень громкий звук. «Событие шокирующее. Все вышли посмотреть, кто это делает. Какой-то безумный пилот из “Крутого пике”. Боялись, что он заденет своим винтом воздушных змеев», — приводит слова отдыхающих на пляже издание «78.ру».
Росавиация вменяет экипажу нарушение федеральных авиационных правил «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации РФ». В Северо-Западной транспортной прокуратуре выясняют, не нарушил ли экипаж законодательство о безопасности полетов.
RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что пилот не имел разрешения на полет. Однако генеральный директор Академии авиационных видов спорта имени Преображенского Вячеслав Никитин уточнил, что о полете действительно знали в администрации Всеволжского округа. Он добавил, что это был контрольный облет, во время которого с трассой знакомили молодого летчика. Вместе с пилотом-инструктором они проходили маршрут, пролегающий рядом с аэродромом и включающий, по поручению администрации Всеволжского района, облет памятников «Орешек», «Дорога жизни» и «Разорванное кольцо» для оценки их состояния. Никитин обратил внимание, что 12 июля самолет двигался по этому маршруту.
Пилотов опросили после инцидента. Они рассказали, что самолет летел на высоте 30 метров, что не является опасным. Экипаж использовал маршрут, составленный для осмотра мемориалов для оценки их состояния. Впоследствии к полетам по этой трассе будут привлекаться историки и специалисты по сохранности памятников. Член экипажа отметил, что ТР-301 прошел процедуру техобслуживания, на нем установили новый двигатель, он был в исправности.