Что известно о «крутом пике» кукурузника над пляжем в Ленобласти

RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что пилот не имел разрешения на полет. Однако генеральный директор Академии авиационных видов спорта имени Преображенского Вячеслав Никитин уточнил, что о полете действительно знали в администрации Всеволжского округа. Он добавил, что это был контрольный облет, во время которого с трассой знакомили молодого летчика. Вместе с пилотом-инструктором они проходили маршрут, пролегающий рядом с аэродромом и включающий, по поручению администрации Всеволжского района, облет памятников «Орешек», «Дорога жизни» и «Разорванное кольцо» для оценки их состояния. Никитин обратил внимание, что 12 июля самолет двигался по этому маршруту.