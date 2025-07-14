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СК установит причину падения девочки из окна в Керчи

Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю приступило к проверке получения травм четырехлетней девочкой в результате падения из окна общежития на улице Гагарина в Керчи, сообщает пресс-служба регионального представительства ведомства.

Правоохранители установили, что инцидент произошел в момент, когда мама девочки готовила ужин: в это время ребенок, облокотившись на москитную сетку, упал с третьего этажа на землю.

«Девочку с травмами головы и тела госпитализировали в Керченскую городскую больницу, где ей была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь, — рассказали в пресс-службе. — Сейчас состояние ее здоровья стабильное, угроза жизни отсутствует. Семья, в которой произошло происшествие, благополучная».

В ходе проверки специалисты изучат все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято обоснованное законное решение.

Напомним, в Севастополе без малого двухлетняя девочка выпала из окна на первом этаже и получила перелом верхней стенки орбиты и ушиб правого глаза.