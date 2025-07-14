СК установит причину падения девочки из окна в Керчи

«Девочку с травмами головы и тела госпитализировали в Керченскую городскую больницу, где ей была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь, — рассказали в пресс-службе. — Сейчас состояние ее здоровья стабильное, угроза жизни отсутствует. Семья, в которой произошло происшествие, благополучная».