СК установит причину падения девочки из окна в Керчи

Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю приступило к проверке получения травм четырехлетней девочкой в результате падения из окна общежития на улице Гагарина в Керчи, сообщает пресс-служба регионального представительства ведомства.
Правоохранители установили, что инцидент произошел в момент, когда мама девочки готовила ужин: в это время ребенок, облокотившись на москитную сетку, упал с третьего этажа на землю.
«Девочку с травмами головы и тела госпитализировали в Керченскую городскую больницу, где ей была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь, — рассказали в пресс-службе. — Сейчас состояние ее здоровья стабильное, угроза жизни отсутствует. Семья, в которой произошло происшествие, благополучная».
В ходе проверки специалисты изучат все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято обоснованное законное решение.
Напомним, в Севастополе без малого двухлетняя девочка выпала из окна на первом этаже и получила перелом верхней стенки орбиты и ушиб правого глаза.