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Из-за угрозы беспилотных атак в Елабуге отменили массовые мероприятия

Из-за угрозы беспилотных атак в Елабуге отменили все массовые мероприятия. Об этом заявил глава муниципалитета Рустем Нуриев в своем видеобращении.

«Практически ежедневно фиксируются попытки проникновения беспилотных летательных аппаратов на территорию района. Враг пытается нарушить работу важных производственных объектов и создать атмосферу тревоги среди населения», — сказал он.

Глава района подчеркнул, что для подобных ситуаций выработан четкий алгоритм действий и заявил, что с учетом сложившейся обстановки властями принято решение отменить массовые мероприятия. «Главный приоритет — защита жизни и здоровья каждого жителя Елабуги», — сказал глава района.

Он выразил признательность оперативным службам за профессионализм и властям Татарстана за поддержку и оперативное решение вопросов.