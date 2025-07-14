Из-за угрозы беспилотных атак в Елабуге отменили массовые мероприятия

«Практически ежедневно фиксируются попытки проникновения беспилотных летательных аппаратов на территорию района. Враг пытается нарушить работу важных производственных объектов и создать атмосферу тревоги среди населения», — сказал он.
Глава района подчеркнул, что для подобных ситуаций выработан четкий алгоритм действий и заявил, что с учетом сложившейся обстановки властями принято решение отменить массовые мероприятия. «Главный приоритет — защита жизни и здоровья каждого жителя Елабуги», — сказал глава района.
Он выразил признательность оперативным службам за профессионализм и властям Татарстана за поддержку и оперативное решение вопросов.