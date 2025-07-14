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В Харьковской области прогремели взрывы

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Злотополь в Харьковской области на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное».

Источник: РИА "Новости"

«Два взрыва прогремели в Златополе Харьковской области около полудня», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».

В Харьковской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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