В Ташкенте малолетний ребенок провалился в дыру на набережной Анхора

По словам женщины, площадка с самого начала выглядела небезопасной. В одном из углов не было настила: отсутствовали доски, и под «полом» зияла дыра глубиной около двух метров. Именно туда и провалился её ребёнок. К счастью, там не было воды, и малыш отделался ссадинами. Но последствия могли быть трагическими.