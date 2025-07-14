В Ташкенте малолетний ребенок провалился в дыру на набережной Анхора

По словам женщины, площадка с самого начала выглядела небезопасной. В одном из углов не было настила: отсутствовали доски, и под «полом» зияла дыра глубиной около двух метров. Именно туда и провалился её ребёнок. К счастью, там не было воды, и малыш отделался ссадинами. Но последствия могли быть трагическими.
После инцидента семья попыталась найти ответственных за это место, однако сотрудники на месте отказывались признавать свою причастность, ссылаясь на то, что «это не их территория».
По словам автора поста, ранее в эту же яму уже проваливался мужчина и сломал ногу. Однако, несмотря на этот случай, никаких мер по устранению опасности принято не было.
Горожане возмущены. Почему в столице, где набережные активно позиционируются как место отдыха и прогулок, происходят подобные инциденты? Почему никто не проверяет безопасность таких зон, особенно вблизи детских и семейных пространств?
Будем надеяться, что этот сигнал не останется без внимания, и власти оперативно устранят опасную дыру, а также проведут полную проверку подобных мест по городу. Сколько ещё нужно травм и трагедий, чтобы на набережных наконец навели порядок?