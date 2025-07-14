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Омича задержали за публикации с оправданием терроризма

В Омске задержали 42-летнего местного жителя по подозрению в публичном оправдании террористических действий.

Об этом сообщили в УФСБ России по Омской области.

По данным следствия, мужчина размещал в своём аккаунте в социальной сети комментарии, в которых высказывал антироссийские взгляды и поддерживал действия Руслана Зинина. Напомним, Зинин 26 сентября 2022 года устроил стрельбу в военкомате Иркутской области, ранив военного комиссара.

Сотрудники УФСБ провели обыски по месту проживания и работы подозреваемого. В ходе мероприятий были изъяты компьютеры, мобильные телефоны и другая техника, которая, по информации ведомства, содержит доказательства противоправной деятельности.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.