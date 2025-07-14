Омича задержали за публикации с оправданием терроризма

По данным следствия, мужчина размещал в своём аккаунте в социальной сети комментарии, в которых высказывал антироссийские взгляды и поддерживал действия Руслана Зинина. Напомним, Зинин 26 сентября 2022 года устроил стрельбу в военкомате Иркутской области, ранив военного комиссара.