Омича задержали за публикации с оправданием терроризма

Об этом сообщили в УФСБ России по Омской области.
По данным следствия, мужчина размещал в своём аккаунте в социальной сети комментарии, в которых высказывал антироссийские взгляды и поддерживал действия Руслана Зинина. Напомним, Зинин 26 сентября 2022 года устроил стрельбу в военкомате Иркутской области, ранив военного комиссара.
Сотрудники УФСБ провели обыски по месту проживания и работы подозреваемого. В ходе мероприятий были изъяты компьютеры, мобильные телефоны и другая техника, которая, по информации ведомства, содержит доказательства противоправной деятельности.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.