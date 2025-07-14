В Гродненском районе после застолья мужчина угнал у приятеля грузовик

Как рассказали в милиции, инцидент произошел 11 июля в д. Брузги. Двое приятелей распивали крепкие спиртные напитки. Около трех ночи алкоголь закончился и пора было расходиться. Но 42-летнему гостю не хотелось идти пешком домой в соседнюю деревню. Когда хозяин уснул, он взял ключи от МАЗа. Уехать на чужом грузовике далеко мужчине не удалось, его остановил экипаж ГАИ. Во время проверки физического состояния у водителя были выявлены явные признаки алкогольного опьянения, кроме того, документов на транспортное средство не имелось.