Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Гродненском районе после застолья мужчина угнал у приятеля грузовик

14 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе после застолья мужчина угнал у приятеля грузовик. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Источник: БЕЛТА

Как рассказали в милиции, инцидент произошел 11 июля в д. Брузги. Двое приятелей распивали крепкие спиртные напитки. Около трех ночи алкоголь закончился и пора было расходиться. Но 42-летнему гостю не хотелось идти пешком домой в соседнюю деревню. Когда хозяин уснул, он взял ключи от МАЗа. Уехать на чужом грузовике далеко мужчине не удалось, его остановил экипаж ГАИ. Во время проверки физического состояния у водителя были выявлены явные признаки алкогольного опьянения, кроме того, документов на транспортное средство не имелось.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Угон», а также составлены административные протоколы по линии ГАИ.