Омич подозревается в жестоком убийстве знакомого из-за ревности

Всё произошло вечером 10 июля в квартире на улице Дианова. По версии следствия, преступник приревновал девушку к жертве и нанёс молодому человеку ножевые ранения. После этого злоумышленник расчленил тело и спрятал останки в разных районах города. Дело было возбуждено по факту безвестного исчезновения молодого человека после того, как в правоохранительные органы обратилась его мать. Следственный комитет оперативно начал расследование по статье «Убийство».