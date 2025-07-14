Омич подозревается в жестоком убийстве знакомого из-за ревности

Шокирующее преступление произошло в Омске: 23-летний ранее судимый местный житель подозревается в жестоком убийстве своего 25-летнего знакомого. Об этом сообщили в СУ СК России по Омской области.
Всё произошло вечером 10 июля в квартире на улице Дианова. По версии следствия, преступник приревновал девушку к жертве и нанёс молодому человеку ножевые ранения. После этого злоумышленник расчленил тело и спрятал останки в разных районах города. Дело было возбуждено по факту безвестного исчезновения молодого человека после того, как в правоохранительные органы обратилась его мать. Следственный комитет оперативно начал расследование по статье «Убийство».
Подозреваемый был установлен и задержан. На допросе мужчина дал признательные показания и показал места захоронения останков, которые были обнаружены в ходе следственных действий. Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.