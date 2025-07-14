200 тысяч — и ты доктор! Чиновница из Казани продавала места в медвузах

Родительница согласилась. Сын сдал вступительные испытания, но, как оказалось позже, шел не по целевому направлению, а в общем конкурсе. Поступить он не смог, а о действиях матери узнал лишь в ходе следствия. Позже выяснилось, что никаких «посредников» не существовало — деньги, по версии прокуратуры, Латыпова оставила себе. Об этом сообщил помощник прокурора Вахитовского района Никита Муравьев. Мифтахова вину признала полностью, ей вменяют покушение на дачу взятки должностному лицу.