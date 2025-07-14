200 тысяч — и ты доктор! Чиновница из Казани продавала места в медвузах

Следствие установило, что чиновница, не имея реальных связей в вузах, просто присваивала деньги, играя на родительских амбициях.
Подробности — в материале «АиФ-Казань».
«Гарантированное поступление».
Несмотря на существующую систему ЕГЭ, попытки родителей обеспечить своим детям поступление в вузы по «альтернативным каналам» не прекращаются. Один из таких случаев рассматривается в Вахитовском районном суде Казани. Главная фигурантка — ведущий советник отдела организации высокотехнологичной медпомощи Минздрава Татарстана Лиана Латыпова. Следствие полагает, что она предлагала помощь в поступлении в медицинские вузы столицы республики — за денежное вознаграждение.
Как прозвучало на заседании суда, 55-летняя жительница Казани Люция Мифтахова в 2020 году искала возможность гарантировать сыну поступление на факультет фундаментальной медицины КФУ. Через знакомых она вышла на Латыпову. Та, по версии обвинения, пообещала помочь — за 220 тысяч рублей. Деньги, как утверждала чиновница, якобы предназначались «должностным лицам» в вузе.
Родительница согласилась. Сын сдал вступительные испытания, но, как оказалось позже, шел не по целевому направлению, а в общем конкурсе. Поступить он не смог, а о действиях матери узнал лишь в ходе следствия. Позже выяснилось, что никаких «посредников» не существовало — деньги, по версии прокуратуры, Латыпова оставила себе. Об этом сообщил помощник прокурора Вахитовского района Никита Муравьев. Мифтахова вину признала полностью, ей вменяют покушение на дачу взятки должностному лицу.
«Километры и яблоки».
Похожая история произошла годом позже с Анастасией Андюковой. Женщина хотела, чтобы её дочь поступила в Казанский государственный медицинский университет. Через знакомых она также вышла на Латыпову. Ценник вырос — 300 тысяч рублей. При этом о взятке напрямую речь не шла, в разговоре средства именовались «яблоками» и «километрами».
Несмотря на финансовую договорённость, в 2021 году девушка в вуз не поступила. Но на следующий год была зачислена уже на общих основаниях. Деньги Латыпова, по словам Андюковой, вернула. Суд рассматривает действия матери как покушение на дачу взятки — женщина признала вину.
Расследование продолжается.
Что касается самой Латыповой, то в её отношении возбуждено уголовное дело. На сайте Минздрава Татарстана по-прежнему значится действующим сотрудником ведомства.
Так, если выяснится, что Латыпова не планировала передавать средства третьим лицам, а лишь обманула доверчивых родителей, речь может идти не о взятке, а о мошенничестве.
Родители, стремящиеся помочь детям любой ценой, становятся жертвами схем, где главные фигуранты — вовсе не сотрудники вузов, а чиновники, воспользовавшиеся доверием и незнанием людей.