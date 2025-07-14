Средняя зарплата в Башкирии достигла почти 70 тысяч рублей

Статистики поясняют, что при расчетах учитываются все начисленные суммы до вычета налогов, но не включаются социальные выплаты. Методика подсчета предполагает деление общего фонда зарплат на количество работников и месяцев в периоде. Отдельно рассчитывается индекс реальной зарплаты, который показывает, как меняется покупательная способность доходов с учетом роста цен на товары и услуги.