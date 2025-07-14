Средняя зарплата в Башкирии достигла почти 70 тысяч рублей

Средняя зарплата жителей Башкирии в начале 2025 года стала больше. За первые четыре месяца средний заработок составил 69 726 рублей, а в апреле достиг 72 333 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эти показатели выросли на 11% и 12,2% соответственно, передает Башстат.
Если учитывать инфляцию, то реальный рост доходов оказался более скромным: всего 1,3% за январь-апрель и 2,4% в апреле.
Статистики поясняют, что при расчетах учитываются все начисленные суммы до вычета налогов, но не включаются социальные выплаты. Методика подсчета предполагает деление общего фонда зарплат на количество работников и месяцев в периоде. Отдельно рассчитывается индекс реальной зарплаты, который показывает, как меняется покупательная способность доходов с учетом роста цен на товары и услуги.
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