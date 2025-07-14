С тремя адвокатами и присяжными: в Волгограде 15 июля стартует процесс по делу Пака

Дорожно-транспортное происшествие, о котором идет речь, произошло в Дзержинском районе Волгограда 22 октября 2024 года. Днем Александр Пак, на ул. Большой, находясь за рулём BMW, зацепил автомобиль Екатерины Буравлевой, которая приехала в местную школу за своими детьми. Заметив ДТП, женщина попыталась остановить Пака, однако, когда поняла, что пенсионер не планирует оставаться на месте происшествия, схватилась за ручку иномарки, пытаясь открыть дверь. В этот момент Пак, по версии следствия, предпринял несколько маневров, в результате чего женщина упала на землю и оказалась под задними колесами BMW. Переехав волгоградку, Пак скрылся с места преступления, после чего был оперативно задержан сотрудниками ГАИ. Во время задержания водитель утверждал, что не заметил как переехал человека.