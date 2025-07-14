При лобовом столкновении иномарок под Волгоградом погиб человек

14 июля около 7.30 на 35-м км автодороги Волгоград — К. -Шахтинский — Луганск произошло столкновение автомобилей «Хендэ» и «Ниссан».
Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, в результате ДТП один человек погиб, один доставлен в больницу.
Еще один пострадавший доставлен в больницу.
14 июля около 7.30 на 35-м км автодороги Волгоград — К. -Шахтинский — Луганск произошло столкновение автомобилей «Хендэ» и «Ниссан».
Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, в результате ДТП один человек погиб, один доставлен в больницу.