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При лобовом столкновении иномарок под Волгоградом погиб человек

Еще один пострадавший доставлен в больницу.

14 июля около 7.30 на 35-м км автодороги Волгоград — К. -Шахтинский — Луганск произошло столкновение автомобилей «Хендэ» и «Ниссан».

Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, в результате ДТП один человек погиб, один доставлен в больницу.