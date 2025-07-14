Три человека, включая младенца, погибли в ДТП на трассе Костанай — Аулиеколь

Как сообщили в пресс-службе ДП региона, авария произошла с участием грузового автомобиля Shacman и легкового ВАЗ-2110. По предварительным данным, в результате столкновения на месте скончались водитель и двое пассажиров ВАЗа, в том числе ребёнок 2023 года рождения.