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Три человека, включая младенца, погибли в ДТП на трассе Костанай — Аулиеколь

По факту дорожно-транспортного происшествия с погибшими, произошедшего утром 14 июля на автодороге «Костанай — Аулиеколь — Сурган», полицией начато досудебное расследование, передает BAQ.KZ.

Источник: t.me/krispastana/

Как сообщили в пресс-службе ДП региона, авария произошла с участием грузового автомобиля Shacman и легкового ВАЗ-2110. По предварительным данным, в результате столкновения на месте скончались водитель и двое пассажиров ВАЗа, в том числе ребёнок 2023 года рождения.

Полиция продолжает выяснять все обстоятельства трагедии и напоминает:

Призываем всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД, быть максимально внимательными за рулём и не подвергать опасности ни свою жизнь, ни жизнь окружающих.

Досудебное расследование проводится в рамках законодательства, назначены необходимые экспертизы.