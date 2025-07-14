В Тюмени уничтожен украинский агент, оказавший сопротивление

Как уточнили в ЦОС, при задержании он бросил гранату в сторону сотрудников ФСБ. Никто не пострадал. Украинские спецслужбы планировали теракт против военнослужащего Минобороны РФ. Для этого завербованный ими гражданин 1987 года рождения достал из схрона взрывчатку. Он следил за маршрутами цели в Тюмени, чтобы заложить бомбу под ее автомобиль.