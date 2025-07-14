В Тюмени уничтожен украинский агент, оказавший сопротивление

В Тюменской области сотрудники ФСБ нейтрализовали гражданина РФ, завербованного украинскими спецслужбами, который планировал теракт против российского военнослужащего. При попытке задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
Как уточнили в ЦОС, при задержании он бросил гранату в сторону сотрудников ФСБ. Никто не пострадал. Украинские спецслужбы планировали теракт против военнослужащего Минобороны РФ. Для этого завербованный ими гражданин 1987 года рождения достал из схрона взрывчатку. Он следил за маршрутами цели в Тюмени, чтобы заложить бомбу под ее автомобиль.
По заданию куратора, с начала 2025 года украинский пособник передавал данные о стратегических объектах Урала и военных эшелонах на Транссибе. После взрыва он планировал уехать в Украину, чтобы воевать против ВС РФ.
На месте были изъяты самодельное взрывное устройство, травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, и боеприпасы к нему, а также обнаружены две самодельные гранаты.