В Абакане расследуют гибель полуторагодовалого ребенка, выпавшего из окна

Трагедия произошла в Абакане: из окна дома на проспекте Ленина выпал полуторагодовалый мальчик.
Ребенок скончался в больнице от полученных травм. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
По предварительным данным, 12 июля 2025 года родители находились вместе с сыном в квартире. Мать открыла окно для проветривания и вышла на кухню. Оставшись без присмотра, малыш забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна пятого этажа.
Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь ребенка не удалось. Мальчик скончался в больнице на следующий день.
Известно, что семья погибшего ребенка не состояла на профилактическом учете. В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в Ачинске двухлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа.