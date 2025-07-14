В Абакане расследуют гибель полуторагодовалого ребенка, выпавшего из окна

По предварительным данным, 12 июля 2025 года родители находились вместе с сыном в квартире. Мать открыла окно для проветривания и вышла на кухню. Оставшись без присмотра, малыш забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна пятого этажа.