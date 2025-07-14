Медсестра из Самарской области незаконно получила выплаты на 500 тысяч рублей

В сомнительной схеме разбиралась прокуратура Красноярского района губернии. Женщина улучшила свое финансовое положение за счет фальшивых документов.
Правоохранители уточнили: злоумышленница купила поддельные бумаги о наличии хронических заболеваний в 2021 году. По ним можно было получить II группу инвалидности и соцвыплаты.
В итоге с апреля 2021-го по январь 2024-го женщина заработала на фиктивных документах около 500 тыс. рублей.
Далее об этом узнали стражи порядка и завели на нее уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат в крупном размере. Суд оштрафовал ее на 200 тыс. рублей. При этом она добровольно возместила ущерб государству.
Ранее самарца обвиняли в махинациях с соцвыплатами на 1,5 млн рублей.
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